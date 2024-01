Esteban Ramírez de Percance da buena noticia a sus seguidoras tras anunciar la separación del grupo

El grupo Percance se creó hace 18 años y varias de sus canciones aún suenan en la radio. (Jorge Navarro Trejos)

Hace una semana los integrantes del grupo nacional Percance dieron a conocer, a través de sus redes sociales, que se separaban luego de 18 años de tocar juntos.

Su vocalista Esteban Ramírez anunció este domingo una gran noticia para todos sus seguidores, quienes desean darles un último adiós.

Y es que están planeando hacer un concierto de despedida, pero de momento, no hay fecha definida. Los detalles los darán a conocer en las redes sociales del grupo que siguen activas.

El intérprete de “Gira el mundo” además contó que sus planes de irse a vivir a México con su compañero Felipe Sandoval sigue en pie, y que más bien ya tiene muy adelantado lo del nuevo grupo que quiere formar allá.

“La banda en México ya va muy avanzada, eso me genera ilusión. Quiero estar allá ensayando. He visualizado videos, guiones para historias y contenidos, además, de estrategias para potenciar la venta de entradas para el Lunario. Me he reunido (virtual) con personas de la industria de allá, que nos están tendiendo una mano”, contó el cantante.

Estaban además contó que ya tienen fecha para irse, pero que aún no han comprado los boletos, pues ahorita está concentrado en hacer una especie de venta de garaje para tratar de vender algunas cosas.

Percance estuvo integrado por Esteban Ram’rez (vocalista), Maurizio Luconi (bajo), Felipe Sandoval (trompeta), Luis Felipe Ortiz (trompeta), Jorge Novoa (trombó—n), Marcos Novoa (batería), Rodrigo Lagunas (guitarra), Danny Rivas (percusió—n) y Edgar Brenes (teclado).

Las razones de su separación son porque la mayoría de los músicos ya tiene otros trabajos, pues según el comunicado, que emitieron el 15 de enero, aquí es casi imposible vivir solo de la música.

“Vivimos en un país donde la industria musical es muy pequeña, donde sostener un proyecto y un estilo de vida, a partir de música original, es un acto heroico y un poco utópico, y eso nos llevó a ir buscando otros caminos individuales que nos fue regalando lo que todos buscamos, la felicidad”, decía el comunicado.