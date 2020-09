“He llegado a casas donde la gente está peleada y se siente medio tenso el ambiente, pero terminan contentos al ver el resultado del cabello. Eso las desestresa y las hace olvidarse por un momento del problema que tengan, eso las anima mucho. Hay lugares lejanos donde me he tenido que quedar y me cuentan toda la vida y secretos, sienten mucha confianza conmigo”, aseguró Allan.