Esto dice Diego Bravo sobre los videos suyos donde sale en un night club con una mujer

Diego Bravo aseguró que él no ve nada de malo en que haya ido a disfrutar de una invitación que le hicieron. Instagram

En las últimas horas han circulado en las redes sociales algunos videos donde sale el youtuber Diego Bravo en un night club, donde una de las bailarinas le está dando un show personalizado.

Dichos videos fueron tomados el viernes anterior en un centro nocturno que estrenaron en San Pedro de Montes de Oca y al que lo invitaron a conocer.

El creador de contenido dijo a La Teja que él no ve nada de malo en asistir a este tipo de lugares y mucho menos que pueda disfrutar un espectáculo como el que ofrecen allí.

Y es que algunos lo han criticado por el hecho de que él se ha declarado abiertamente homosexual y en las imágenes se ve muy feliz con una dama y hasta dándole un beso.

LEA MÁS: Caso entre Diego Bravo, María José Ulate y Mauricio Hoffmann terminó peor de lo que se esperaba

“Los night club son lugares para ir a divertirse sin importar la orientación sexual, por eso no veo por qué el asombro de que se me haya visto en un sitio de estos. Al menos en mi caso si voy a un lugar de estos es porque me acompaña un grupo de amigos, como este día específico, que se realizaba la inauguración y solo queríamos vivir la experiencia del lugar que de hecho fue muy divertida y habían chicas muy guapas”, dijo.

Bravo, además, resaltó que su orientación sexual no debe ser noticia porque cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera con su vida personal.

“Mi orientación sexual no debería ser un tema irrelevante, pero entiendo el morbo”, agregó.

Señaló que fueron sus mismos acompañantes quienes lo grabaron y que él estaba al tanto de todo y por eso no ve nada malo.

Cabe recordar que el youtuber está a la espera del juicio que tendrá contra el presentador Mauricio Hoffmann y su pareja María José Ulate por el supuesto delito de difamación, el cual se iba a realizar la semana pasada, pero al final se suspendió y será hasta el 2024.