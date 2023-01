Esto dice el presidente de Canal 1 sobre la contratación de Pablo Cartín

El último trabajo de Pablo Cartín fue en Calle 7. Teletica.com

El anuncio de que Pablo Cartín regresará a la televisión tomó por sorpresa a muchas personas, ya que el periodista afronta una denuncia por violencia doméstica en contra de su expareja.

Pablo será parte de Canal 1, donde fungirá como presentador y director de Primero noticias, un espacio noticioso del nuevo canal, que pronto saldrá al aire.

La Teja le consultó a Jorge “Koke” Abarca, presidente del nuevo canal sobre la decisión de tener a Cartín dentro del elenco, que iniciará labores en marzo.

“Ese es un tema que maneja Pablo a nivel personal, yo personalmente y Canal 1 siempre apoyaremos a nuestro talento”, aseguró Abarca.

Pablo estará en el noticiero que se transmitirá a las 9 p. m., de lunes a viernes a partir de marzo.

En sus redes sociales, el periodista señaló que vuelve a hacer algo que realmente le apasiona.

“Esta vez vuelvo a algo que me apasiona y me pone los pelos de punta. Amo tanto esta profesión que es imposible dejar de sentir nervios cada vez que la vida me la vuelve a presentar. ¡Aquí vamos de nuevo nos veremos y conversaremos las noticias por medio de una pantalla, pero les prometo que nos sentiremos tan a gusto como si estuviéramos tomándonos un café en su casa! ¿Me acompañan en este nuevo reto? ¡Gracias por estar conmigo siempre!”, escribió.