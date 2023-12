Elena Correa rompe el silencio y explica porqué estuvo con Carlos Rodríguez el domingo

Elena Correa desmitió que entre Carlos Rodríguez y ella las cosas mejoraron. (Instagram)

Tras horas de rumores de una supuesta reconciliación con su todavía esposo Carlos Rodríguez, Elena Correa dio la cara y lo explicó todo en un comunicado enviado a La Teja.

La exmiss Costa Rica confirmó que Carlos Rodríguez estuvo el domingo en su casa en San Rafael de Heredia, pero la visita no fue porque se devolvieron los peluches.

Correa explicó que ella y su expareja se vieron las caras porque él había quedado en llevarse de su casa a Tuca, una perra de raza american standford que era de él y que le estaba robando la paz a sus otros animalitos que son mucho más pequeños.

“El día de ayer (domingo), justo cuando Carlos se preparaba para llevarse a Tuca, esta atacó a Motita, mi mascota pequeña. El ataque fue muy violento y si no intervenimos unos vecinos que estaban en el lugar, Carlos y yo, Tuca habría destrozado a Motita.

“En mi desesperación por salvar a mi mascota, sin pensarlo metí mis manos entre el hocico de Tuca tratando de que soltara a Motita. No sé qué habría pasado si un vecino que se encontraba en mi casa no logra tomar por el cuello a Tuca y con la ayuda de Carlos no hubieran logrado que Tuca me soltara a mí y a Motita.

“Producto del ataque Motita tuvo que ser llevada de emergencia al veterinario y yo tuve que ser atendida por mis heridas en las manos”, explicó la exreina de belleza.

Motita, el perrhijo de Elena Correa, requirió atención médica tras el ataque de Tuca. (Cortesía)

Tanto la perrita de Ele como ella están bien, dichosamente, y fue el susto y los mordiscos que le quedaron en los dedos a la guapa.

“Carlos se llevó a Motita para el veterinario y a mí para que atendieran mis heridas. Cuando regresamos, iniciaba una actividad en mi casa organizada por los vecinos de El Castillo, a quienes con mucha antelación les había prestado mi casa para ese día, con el fin de realizar el convivio navideño del vecindario. Carlos decidió quedarse en la actividad y por todo lo que había sucedido, no me opuse a que se quedara”, dijo.

LEA MÁS: Se soltaron fuertes rumores de reconciliación entre Elena Correa y Carlos Rodríguez

Una vez que terminó el evento social, Carlos se fue para su casa al mismo tiempo que el resto de sus vecinos invitados.

“Reitero que mi situación con Carlos sigue siendo de separación. Hay aún muchos asuntos judiciales que resolver. Solo quiero dejar claro que es muy notoria la mala intención de algunas personas al crear este tipo de chismes y por esta razón es que estoy haciendo esta aclaración”, afirmó.

Elena dijo que no iba a hablar más del asunto por respeto a los procesos judiciales que hay pendientes entre ambos.

La Miss Costa Rica 2017 y el empresario se separaron a mediados de abril luego de un desacuerdo que hubo entre ellos, lo que llevó a la modelo a demandarlo por el delito de violencia doméstica, psicológica, física y patrimonial.

El exdueño del autódromo La Guácima también la contrademandó por violencia doméstica y psicológica y además, por la supuesta sustracción de varios miles de dólares de sus cuentas bancarias así como, de la desaparición de varios lujosos relojes y la retención de su pasaporte.

Esas demandas por violencia doméstica son parte de los procesos judiciales penales que tiene activos la expareja.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en agosto del 2019.

A ello se suma la demanda de pensión alimentaria que, a pesar de que llegaron a una conciliación, a finales de setiembre, el acuerdo no se cumplió, según contó la abogada de Correa, Emilia Williams, a finales de octubre.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron el 4 de agosto del 2019, y tres años después protagonizaron su mediática separación.