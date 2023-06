Esto dice Janeth García sobre si le gustaría volver a la televisión

Janeth García trabajó en Multimedios canal 8 por cerca de 4 años. Instagram.

Hace un mes, la periodista Janeth García sorprendió al anunciar su salida de Multimedios canal 8.

Aunque no especificó las razones por las que decidió renunciar a esa televisora, donde trabajó por casi cuatro años, se especuló que ella podría incorporarse en las próximas semanas a canal 7.

Hasta el momento, no hay noticias de la llegada de García al canal de Sabana oeste; sin embargo, en redes sociales le preguntaron si le gustaría volver a la pantalla chica y la muchacha no dudó en responder.

“Para mí la televisión es una pasión, a mí me encanta, disfruto muchísimo hacer televisión. Si hubiera algún nuevo proyecto que me llame la atención y que vaya con mis valores y en el cual me sienta cómoda, por supuesto que lo pensaremos”, respondió García.

¿Quiere volver a la TV Janeth García?

Janeth, de 34 años, también reveló que otra cosa que le gustaría hacer ahora que está sin brete es trabajar como vocera de una empresa, organizar eventos y actividades y hacer marketing.

Por lo pronto, ella cocina un nuevo proyecto de un podcast con su excompañera de Multimedios y amiga, la periodista Melissa Durán.