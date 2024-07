Esto dice La Cartonera del pleito que se armó en sus instalaciones en final de la Copa América

En el mercado La Cartonera se transmitió este domingo la final de la Copa América, en una activación especial en el Patio Norte del lugar.

La gerencia del mercado cultural La Cartonera se refirió al zafarrancho que protagonizaron este domingo aficionados colombianos y argentinos en el marco de la final de la Copa América y que provocó gran temor en una parte de los asistentes.

Múltiples videos que circulan en redes sociales desde el domingo por la noche muestran los incidentes y cómo quedó el lugar tras los hechos; eso sí, la administración asegura que no hubo ni balaceras ni heridos de gravedad.

LEA MÁS: Mary Escalante se salvó de presenciar pleito mientras se jugaba la final de la Copa América

Warren Baez, gerente general de La Cartonera, dijo que repudian los hechos ocurridos, principalmente porque el lugar está hecho para el disfrute y el entretenimiento familiar, algo que se vio interrumpido con la situación.

“En La Cartonera condenamos estos hechos. El fútbol no da para tanto y nuestro objetivo siempre ha sido el sano entretenimiento y el disfrute en un ambiente familiar y tranquilo”, indicó Baez, quien mencionó las medidas que tomarán para evitar que situaciones así se presenten a futuro.

La Cartonera fue escenario de un gran pleito entre aficionados colombianos y argentinos, este domingo.

“Ante esta situación que vivimos tomaremos las medidas pertinentes en materia de seguridad para garantizar tranquilidad a nuestros clientes y que nuestro establecimiento siga estando en el gusto de las familias para pasar un rato agradable y de calidad”, agregó el empresario.

Don Warren aceptó que la Fuerza Pública tuvo que intervenir en el pleito pues la seguridad privada contratada por el evento “no actuó con la solvencia que la situación requería”.

LEA MÁS: Esto es lo que dice el mercado La Cartonera sobre audio de supuesto secuestro y violación de chiquita

“Deseamos aclararle a la opinión pública que en el Patio Norte de nuestro establecimiento –lugar donde se realizó la actividad– no caben más de 3 mil personas sin mesas, y justamente para esta activación se utilizaron mesas para la comodidad de los clientes. Confirmamos también que afortunadamente no hubo heridos de gravedad y no se presentó ninguna balacera”, destacó.

Disturbio en La Cartonera tras final de Copa América

Además, subrayó que el personal del mercado intervino en defensa de los clientes, exponiendo la integridad de cada uno ante la situación.