Esto dice Natalia Monge sobre su llegada a Buen día

Natalia Monge se empezará a ver en Buen día a partir del 1 de julio.

Natalia Monge será parte de las nuevas presentadoras de Buen día a partir del 1 julio luego de que Teletica anunciara una nueva versión del programa y, según nos confesó, la decisión del canal la tomó por sorpresa.

La presentadora de De boca en boca dice estar agradecida con Dios y con la empresa y que valora mucho la confianza que han depositado en ella.

La noticia que deberá dejar De boca en boca para pasar a la revista matutina se la dieron hace varios días y está muy feliz del buen equipo que formará junto a Jennifer Segura, Nancy Dobles y Daniel Céspedes.

“Claro que lo imaginé, claro que lo soñé hace mucho. Yo ya tuve la experiencia de trabajar y fue mi debut televisivo en una revista matutina (Giros) y la experiencia me encantó. Estar en Buen día siempre fue como un sueño, pero claramente uno no siempre puede elegir”, mencionó.

Natalia estuvo un año en Giros de Repretel y en mayo de 2014 pasó ser la presentadora de Informe 11 Las Historias.

Aunque salió de este último espacio pensando en pasar más tiempo con sus hijos y ahora deberá madrugar más, asegura que dicho cambio de horario no le afectará tanto, porque sus hijos están muy grandes y más bien podrá pasar toda la tarde y noche con ellos.

A partir del próximo mes ellos serán los presentadores de Buen día.

Monge agregó que lo único que le duele es no compartir más el set junto a sus compañeros de De boca en boca, pero que eso no significa que dejarán de seguir siendo amigos.

“Ese duelo ya lo sufrí, ya lloré, desde hace varias semanas cuando se me comunicó la noticia, fue de las primeras cosas que pensé y la verdad me dolió mucho, mucho, tener que dejar a mis compañeros, pero los dejo como compañeros y no como amigos, hemos hecho una química muy bonita, una amistad muy linda que sé que no va a concluir”, prometió.