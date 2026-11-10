Esto dijo el abogado de Diego Bravo del platal que piden Mauricio Hoffmann y Majo Ulate al youtuber por daño moral

El abogado Randall Céspedes, defensor de Diego Bravo, cuestionó este martes el platal que le están pidiendo María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann al youtuber por un supuesto daño moral

La semana pasada, el abogado Jason Garro, quien representa a la pareja en la acción civil resarcitoria, solicitó al Tribunal una indemnización de 10 millones de colones por daño moral: cinco millones para Majo y cinco para Mauricio.

Randall Céspedes presentó este martes sus alegatos finales en el juicio de María José Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Céspedes se refirió a esa petición este martes durante la presentación de sus alegatos finales.

“Hay una prueba que presentó la defensa que nunca fue desmentida por María José. Ellos conocían la prueba de descargo y entre esas estaban varias noticias que, en nuestro caso, sí aportamos direcciones reales y electrónicas donde fueron respaldadas y había uno que María José decía que el tema del apodo (añeja) hasta lo bromeaban en la familia y vacilaban con eso, entonces, ¿dónde está el daño moral?

“Pareciera que no existe un daño moral por esa situación. Me parece exagerado que vengan a pedir cinco millones cada uno. El daño moral, considero, no existe”, dijo don Randall Céspedes.

Al finalizar su exposición, el abogado pidió al tribunal que absolviera al creador de contenido.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate escucharon con atención las conclusiones del abogado de Diego Bravo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Reitero la solicitud para que mi representado sea absuelto de los cargos y se declare sin lugar la acción civil en su contra de parte de ambos actores civiles y se les condene en costas de acuerdo a la cuantía que dieron en su acción civil. Básicamente esa es la petición de la defensa esta tarde”, finalizó Céspedes su exposición.