Esto dijo Paco, “el novio” de Verónica González, tras su salida de ¡Opa!

Paco quién es interpretado por el humorista Dieguillo Murdock quedó fuera de ¡Opa! (Cortesía)

Tras la noticia de que el canal ¡Opa! dejaría de transmitir Divinazzz, el programa en el que la guapa Verónica González presentaba en conjunto con su querido “novio” Paco, interpretado por el humorista Diego Murdock, inició la incertidumbre de si los presentadores del espacio seguirán en el canal.

Según Gastón Carrera, director de contenidos de esa televisora, Vero será la nueva integrante del programa ¡Opa Hogar! Sin embargo, Diego no corrió con la misma suerte.

En La Teja hablamos con Diego sobre los detalles de su salida y de la del novio de Vero.

-¿Cómo le informaron la noticia?

Me pidieron una reunión, y ahí yo ya suponía para qué era, fue cuando me informaron que ya Divinazzz no seguía y que no querían perder mi talento.

Los personajes de Dieguillo son GuillElmo, Francisco “Paco” Liarte (con gorra de policia), Elmotico y Lorenzo “larry” capiza. (Cortesía)

-¿Qué fue lo que pasó?

El staff en un inicio era una propuesta muy diferente, estábamos Vero, Waleska, Jenny y yo, era distinto, la producción del espacio era un formato de entrevistas, cuando renuncia Wale y se va Jenny, cambiamos la producción. Vero y yo aguantamos, el programa se volvió más dinámico, además de entrevistas, teníamos juegos y ambos teníamos mucha química, siento que eso también ayudó a mantener el programa hasta donde se pudo.

-¿Y ahora?

Dios sabe porqué hace las cosas, actualmente en Yok medios tenemos un proyecto: mi podcast “Fin de zona escolar” que tiene más de un año de estar al aire, en muchas ocasiones los cortos del mismo se han hecho virales, y los programas en las plataformas de Yok radio que es un app, en Spotify y en YouTube tienen muchísimas reproducciones por lo que disfruto y disfrutaré de seguir haciendo reír a la gente hasta que Diosito me continúe dando la oportunidad.

-¿Y los toros?

Los toros siguen, estaremos transmitiendo con canal 13 y ¡Opa!, del 25 de diciembre al 7 de enero.

-¿Le gustaría continuar en televisión?

Estar en TV creo que es el sueño que todos hemos tenido, hacerlo me ha encantado, hay que tener chispa para hacer reír a alguien a kilómetros detrás de una pantalla y mientras la chispa esté encendida, el sueño sigue.