Esto dijo Randall Salazar de Ignacio Santos ante su despedido de Teletica

Ignacio Santos fue el que puso a Randall Salazar como director de Buen día en febrero de 2016. (albert marín.)

Randall Salazar habló de su despido a través de un video que compartió en sus redes, en el que no solo habló bien de Teletica, su casa por los últimos 21 años, sino que también elogió bastante a su ahora exjefe Ignacio Santos.

El periodista inició diciendo que Santos siempre fue un caballero con él y que siempre lo trató con respeto.

Cabe recordar que el director de Telenoticias fue quién le dio la oportunidad a Randall de asumir la dirección de Buen día en el 2016, cuando hicieron un relanzamiento de la revista tras la salida de Edgar Silva y Adriana Durán.

Salazar dijo sentir solo agradecimiento en su corazón hacia Teletica porque siempre se sintió dentro de una familia.

Antes de terminar su mensaje le volvió a recalcar a Ignacio Santos cuanto significó para él trabajar a su lado.

“Gracias don Ignacio, gracias por su amistad, por su cariño, por su respeto por haber confiado en mí, no sabe cuánto valoro eso y no sabe cuánto aprendí de usted y cuánto conocimiento y regocijo me llevo en mi corazón por los años que compartimos en Telenoticias y Buen día”, mencionó.

Randall Salazar habla de su salida Teletica

De momento, se desconocen las razones exactas por las que en canal 7 decidieron despedirlo, así como, al periodista Omar Cascante, pues solo anunciaron que no calzan en la nueva versión que harán de Buen día a partir del 1 de julio.

Además de a Randall despidieron al periodista Omar Cascante y ambos ya no saldrán más en la pantalla; es decir, ni despedirse del público dentro del programa les dieron chance.