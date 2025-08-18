Farándula

Esto es lo que hará el elenco de Pelando el Ojo tras la muerte de José Ricardo Carballo

José Ricardo Caballo falleció la madrugada de este sábado en un fatal accidente de tránsito

Por Fabiola Montoya Salas
José Ricardo Carballo
José Ricardo Carballo falleció en un terrible accidente de tránsito. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

El elenco de Pelando el Ojo busca la manera de rendir homenaje a José Ricardo Carballo, humorista de 42 años, que falleció la madrugada de este sábado en un accidente en La Garita de Alajuela, dejando un vacío enorme en el programa y en el corazón de sus compañeros.

Katherinne González Pelando el ojo
pelando el Ojo tendrá un programa especial este lunes. (Archivo/Archivo)

Norval Calvo le contó a este medio que, aparte de acompañarlo en su último adiós, tienen planeado hacer este lunes un programa especial dedicado al querido humorista.

“El programa de mañana será dedicado a él (José Ricardo Carballo); le vamos a hacer un gran homenaje en su memoria. Será todo el programa para él”, dijo Norval.

Si usted no se quiere perder ningún detalle de este emotivo adiós, puede sintonizar el programa a partir de las 5 de la tarde en Radio Monumental.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

