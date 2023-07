Esto es lo que pide la familia de Sinéad O’Connor tras confirmarse la muerte de la artista

Murió la cantante irlandesa Sinead O'Connor

La cantante pop irlandesa Sinéad O’Connor, conocida por su interpretación de la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince, murió a los 56 años, indicaron este miércoles medios irlandeses.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público irlandés RTE.

Su carrera así como su vida estuvieron cargadas de polémicas y de momentos realmente maravillosos.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción ‘Nothing Compares 2 U’, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo ‘Tom Tom Macute’ hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de ‘U2′ y ‘The Edge’ y colaboró en la composición de la banda sonora de la película ‘Captive’. En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, ‘The Lion And The Cobra’, que consiguió una nominación para los premios Grammy.

Llegó a la fama internacional en 1989 cuando lanzó su mayor éxito “Nothing Compares”, que se añadiría en el disco que puso a la venta en 1990 “Do Not Want What I Haven’t Got”, mucho más comprensible que el anterior.

La canción fue escrita por Prince y originalmente interpretada por The Family, una banda de su propia creación, y posteriormente interpretada junto a Rosie Gaines en 1992.

La versión de Sinéad O’Connor tomó un aire más nostálgico gracias al arreglo musical y la capacidad vocal de la irlandesa, lo que la convirtió en un hit radical en casi todo el mundo. En Irlanda, llegó al primer lugar en julio de 1990 y se mantuvo allí durante 11 semanas; siendo el octavo mayor éxito de la década.

Tuvo un éxito similar en el Reino Unido, estuvo en el número 1 durante tres semanas, y en Alemania (número 1 durante 11 semanas). Inusual para una balada, la canción escaló las listas de popularidad de música rock moderna.

Tras su gran éxito a principios de década de los 90, lanzó en 1992 su tercer álbum, ‘Am I Not Your Girl?’, una colección de versiones de jazz que, no obstante, no consiguió el éxito esperado. Puso también voz a la banda sonora de la película ‘En el nombre del padre’, en colaboración con Bono de U2.

Polémica.

Sinead obtuvo cuatro nominaciones al Grammy, incluso Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenino, ganó el Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa, siendo la primera artista en ganar ese premio (1991 fue el primer año en que se abrió la categoría).

Sin embargo, Sinéad se negó a aceptar las nominaciones y el premio argumentando.

“No acepto premios que se me hayan concedido por mi éxito material. Los Grammy se dan al disco que más ha vendido, pero no al mejor artísticamente hablando. No me interesan. No quiero tomar parte en nada que anime a la gente a creer que el éxito material es importante, especialmente si eso representa que te has de sacrificar personalmente para obtenerlo.”

En 2017 publicó un video en su cuenta en Facebook en el que aseguró tener pensamientos suicidas al estar sola en un motel en Nueva Jersey, Estados Unidos. El video se hizo viral y alarmó a la opinión pública por el estado en el que la cantante se encontraba al momento de realizar la grabación.

En 2018 anunció su conversión al Islam y en enero de 2022, la cantante reveló la desaparición de su hijo Shane O’Connor, de 17 años, quien se encontraba internado en un hospital por riesgo de suicidio. Dos días después se confirmó la muerte del joven.