Esto es todo lo que usted debe saber sobre Miss Costa Rica

Las nueve muchachas de Miss Costa Rica están llenas de ilusión para obtener la corona. Foto: Arnoldo Robert

Llenas de ilusión y comprometidas con diferentes causas sociales, así están las nueve mujeres aspirantes a Miss Costa Rica 2022.

El máximo concurso de la belleza costarricense se realizará este miércoles a las 8:00 p.m., con transmisión por Teletica y www.teletica.com, para conocer a la nueva reina, que nos representará en Miss Universo en enero del otro año en Nueva Orleans, Estados Unidos.

El jurado está conformado por la dermatóloga Vanessa Fumero, la empresaria Erika Zúñiga y la periodista Natalia Álvarez, los presentadores serán Walter Campos y María González. El evento tendrá una lujosa presentación artística con talentos nacionales.

Este certamen, que regresa a su formato en vivo luego de dos años, mostrará el crecimiento y empoderamiento de las candidatas, quienes se han preparado por más de tres meses para brillar en la pasarela y ante los ojos de todo el país.

De momento, no hay una candidata a la que se le pueda poner la ficha de favorita, pues la mayoría son rostros frescos, nuevos y con ganas de comerse al mundo.

Destacan algunas con un poco más de colmillo que otras como Devy González, quien ha representado al país en otros concursos de belleza a nivel internacional, al igual que Mariella Conejo, así como Pamela Muñoz, periodista deportiva, que ya tuvo un paso por Tigo Sports.

Estas son las aspirantes a la corona: Mariella Conejo, Ana Valeria Martínez, Kristell Ruiz, Devy González, Kristell Gómez, Pamela Muñoz, Tanaysha Robinson, Nancy Rodríguez y María Fernanda Rodríguez, ellas representan a lugares como; Limón, San Carlos, Guanacaste y hasta herencia cubana en uno de los casos.

La que quede de reina sucederá a Valeria Rees, quien fue la representante tica en el MU el año anterior.

Mariella Conejo está muy enfocada en la parte social. (Arnoldo Robert)

Soñadoras.

Cada una de las muchachas ha estado en ardua preparación desde hace al menos tres meses, aunque hay varias que llevan toda la vida esperando este gran día.

“Me gustaría obtener el título de Miss Costa Rica 2022 debido a que esta plataforma tan importante sería un altavoz para llevar diferentes mensajes, entre ellos, la aceptación corporal, que está bien ser como somos, con los detalles que nos hacen diferentes”, dijo Conejo al consultarle por qué quiere ser reina.

“Quiero representar a mi hermoso país ante el mundo, demostrar las riquezas que tiene Costa Rica, no sólo en cultura y biodiversidad, también con mujeres que brillan en tecnología, ciencia o deporte, además con sus contribuciones para promover un país más sostenible”, agregó Nancy Rodríguez.

El concurso para otras es la gran oportunidad de demostrarse a sí mismas y al público en general, que si se quiere se puede.

“Miss Costa Rica es una oportunidad para alzar mi voz por aquellas mujeres que se sintieron como yo en algún momento me sentí; insegura, con miedos de que las personas me conocieran y juzgaran por motivos personales que marcaron mi vida. Quisiera que conocieran mi historia y las veces que he intentado estar en este concurso por esta razón”, aseguró la limonense Tanaysha Robinson.

Algo similar pasa con Kristel Ruiz Freeman.

“Quiero inspirar a muchas mujeres, que están viendo sus sueños limitados como yo alguna vez vi limitado este sueño por estereotipos de la sociedad, a que crean y confíen en ellas mismas porque la seguridad en una misma es la clave para cumplir esos deseos de nuestros corazones”.

Kristel Gómez es una de las bellas caras que estará en el concurso. (Arnoldo Robert)

Listas

Durante los últimos meses, las chicas se han preparado con expertos para depurar sus habilidades y conocimientos para llegar al certamen con una preparación integral.

Han tenido el lujo de aprender de expertos como Mauricio Jiménez en pasarela, estilismo cabello, el coreógrafo Javier Acuña, el fotógrafo Arnoldo Robert e incluso aprender de Paul James Merchant, director Creativo internacional, quien fuera por 5 años consecutivos el director de maquillaje del Miss Universo.

Además de la oportunidad de proyección nacional e internacional, entre los múltiples incentivos que brinda este certamen a las finalistas están: artículos de belleza y cuidado personal de las más prestigiosas marcas, entrenamientos físicos, tratamientos dentales con el Dr. Kaver y de cuidados de la piel con Fumero Skin Center, calzado exclusivo de Daniel del Barco, vestimenta, ropa deportiva, de gala y casual.