Esto fue lo que pasó para que periodista de Teletica se fuera de Calle 7 a Más que noticias

Rubén McAdam dijo que se va feliz, agradecido y satisfecho de Calle 7: Informativo, su primer gran amor en televisión. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

Teletica confirmó el martes que eligió de su propia planilla al periodista que ocupará la vacante que dejó hace unos días en Más que noticias, el querido José Miguel Cruz (JM).

La televisora del trencito anunció que el reportero de Calle 7: Informativo, Rubén McAdam, dejó ese programa para pasar al espacio vespertino de canal 7.

LEA MÁS: Periodista de canal 7 enfrentó el momento más triste de su vida cuando tenía 9 años

Horas después de que el traslado saliera a la luz, McAdam conversó con La Teja y reveló qué fue lo que pasó para que él dejara Calle 7 y se fuera a Más que noticias (MQN).

Según dijo, la propuesta y el “sí” fueron cosa de un día para otro y tan sorpresiva fue para él la oportunidad como la noticia de que JM se iba de la empresa.

“Cuando renunció JM me di cuenta como todo el mundo (por medio de la prensa). Después de eso fue que empezaron las conversaciones con Juan Carlos (Zumbado, jefe de MQN). No se sintió como un acercamiento o una llamada directa porque con Juan Carlos siempre he tenido una relación de hermandad profesional”, dijo McAdam.

Rubén McAdam lleva en Teletica tres años. Inició como practicante. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

Contó que Zumbado fue, en su momento, uno de los periodistas que le asignaron en Teletica para que le enseñara el teje y maneje de reporteo televisivo. Fue gracias a eso que cosecharon una gran amistad.

LEA MÁS: Periodista Rubén McAdam se despide de Calle 7 Informativo

Luego de ese tiempo de practicante, Teletica contrató a Rubén para Calle 7: Informativo, pero la amistad con Zumbado permaneció.

“Juan Carlos siempre me mandaba consejos y me escribía para felicitarme y yo siempre iba a la cafetería que él tenía, entonces siempre hubo una buena relación. Estábamos en contacto siempre y hablábamos de todo un poco. El día que salió JM algo estábamos hablando Juan Carlos y yo y ahí me dijo que si quería formar parte del proyecto (MQN). No lo pensé dos veces”, explicó Rubén a este medio.

Le dieron por donde era

Lo que pasó con la propuesta fue que le dieron por donde era, pues dijo que una de sus metas profesionales en Teletica era trabajar en MQN.

“Siempre tuve muy claro que Más que noticias era una meta profesional en mi vida. Jamás pensé que fuera tan rápido pero sí lo veía como una meta profesional”, aseguró.

LEA MÁS: Así reaccionó jefe de Calle 7 a salida de uno de sus periodistas a otro programa de Teletica

El vecino de Belén de Heredia, de 22 años, argumentó que el formato del programa siempre le atrajo por la labor que cumple: la de llevar noticias positivas a la gente en medio de tanta información negativa que hay por todo lado.

“MQN me parece que cumple una labor muy bonita, importante y necesaria para la sociedad costarricense. Estamos atravesando tiempos donde hay mucha negatividad, odio; en la calle hay un ambiente pesado y denso, y MQN viene a romper con eso”, dijo.

José Miguel Cruz renunció a Teletica hace unos días y su vacante en Más que noticias la ocupará Rubén McAdam. Fotografía: Instagram Más que noticias. (Captura/Captura)

Por supuesto que se va de Calle 7 muy agradecido, con la satisfacción del deber cumplido y con la seguridad de que dejó grandes amigos en el equipo del programa.

“Calle 7 me deja muchas experiencias bonitas y de crecimiento y siempre lo voy a recordar como mi primer amor en televisión porque con Calle 7 empecé mi carrera”, consideró.

Rubén pasará unos días fuera de cámara porque este jueves inicia una capacitación en MQN y tras eso comenzará a hacer sus primeros reportajes que, calcula, saldrán al aire en unas dos semanas. De Calle 7 se despidió, sutilmente, el jueves pasado.

LEA MÁS: Más que noticias ya tiene nuevo presentador ante la salida de JM Cruz