Foto 1: resumen del 2019 de enero a octubre. 📸 Foto 2: descripción gráfica de noviembre y diciembre. 👉🏼 Foto 3: La vida jugando conmigo y yo intentando no perder el control 😂😂😂 Soy la única que sintió el año así? 😅 Lo que si es cierto es que a pesar de que me pongo a pensar en todas las dificultades y momentos difíciles que he tenido a lo largo del año, jamás le ganan a todo lo bueno que vivi! Seguro ya los tengo hartos diciendo que ha sido un año difícil pero hoy me puse a ver las fotos que he publicado este año y dije WOW!!! Cuantos momentos tan lindos que a veces olvidamos por un segundo..cuantos momentos que nos dejaron una sonrisa enorme en el rostro. Este año conocí países que jamás me pasó por la mente que conocería, conocí personas que estoy demasiado agradecida de haber cruzado caminos y simplemente siento que este año ha hecho una revolución en mi vida y en quien soy! (Fun fact sobre mi: antes no me gustaba viajar y mi mamá básicamente me obligaba a ir de vacaciones 😅 ahora sería feliz viviendo de país en país -planes para el 2020-) ✨ En fin...LOS INVITO a que vean sus fotos de este año, todo lo que han compartido...para que recuerden lo bueno y lo malo. Volver a ver hacia atrás a veces no está tan mal. Nos ayuda a recordar por qué estamos donde estamos y por qué somos como somos! ✨🎄 Les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias! Mucho amor y fuerza para los retos que nos trae la vida ☺️ Perdónenme por la segunda foto pero en serio así me he sentido los últimos dos meses, pero esta semana he dormido lo que no he dormido en todo el año! Lo necesitaba! ✨🙌🏼 Ahora a recargar energías que iniciamos el 2020 con el #TeamKary dándolo todo rumbo a Vietnam para @misscharm.tv 🙌🏼👑 Déjenme coronas y arbolitos si leyeron todo!!!! Gracias por acompañarme a distancia!! Sus comentarios y mensajes siempre me alientan y me inspiran a como yo intento hacer lo mismo todos los días a través de mis redes! Feliz día 👑🎄👑🎄😆🎄✨🥰