“Maikol Yordan se va por el mundo a buscar una cura y yo hice lo mismo para mi hijo, pero yo no la conseguí. Yo fui hasta una clínica en China para buscar la solución a su ceguera y me dijeron que por el problema renal que él tenía no me lo podían atender. Además costaba cerca de 30 mil dólares (unos 18 millones de colones) el tratamiento. Desde esa vez quedé tan traumatizado que no quise volver a ver cine costarricense”, explicó.