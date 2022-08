Esto hizo cantante Arlene Elizondo por cancelación de conciertos de Pablo Montero

La cantante Arlene Elizondo fue más viva que algunos de sus colegas. Instagram.

Hace unos días contamos que varios artistas nacionales estaban chivas con un empresario artístico porque, sin mayor explicación, canceló los conciertos de Pablo Montero, Jerry Rivera y de Mr. Vegas.

Muchos de los artistas nacionales --que iban a ser teloneros-- al firmar el contrato con la productora AYYYP llegaron al acuerdo de que les pagarían el 50% de sus presentaciones por adelantado y que el otro 50% cuando terminaran las fechas.

Artistas nacionales como Melissa Mora, Los Ajenos, Jecsinior Jara con la banda Tierra Liberiana, entre otros, fueron contratados para animar las tres fechas que darían los artistas internacionales en San Carlos de Alajuela, en Santa Cruz de Guanacaste y en Miramar de Puntarenas, pero si acaso dieron solo una presentación, pues al día siguiente cancelaron todo.

Melissa Mora fue una que contó que por suerte ella ya había recibido el 50% del contrato por adelantado y que eso cubría la presentación que dió en San Carlos, antes de que saliera Pablo Montero.

Pero quizá la más viva de todos fue la cantante Arlene Elizondo, quien también iba a cantar en los tres conciertos de Pablo Montero. Según nos contaron, ella antes de salir al escenario exigió que le pagaran el otro 50%, pues su intuición le decía que algo no andaba bien, al ver que no se vendieron muchas entradas y casi no había gente en el lugar.

La ahora solista había contratado un mariachi, sonidista y todo un equipo de bailarines para hacerle frente a los espectáculos y al final les pudo pagar a todos lo acordado. Sus bailarines hasta salieron vacilando que sintieron que fue un ensayo pagado, porque ese día que se presentaron en San Carlos casi nadie los vio e igual recibieron su platica.

Al igual que varios de sus colegas, Arlene nunca negoció directamente con Kerry Gayle, productor a cargo de AYYYP, sino fue con su esposa, a quien le reclamó el resto de su pago y le cumplió.