Esto le manda a decir Diego Bravo a Keyla Sánchez: “Que no sea dramática”

El fin de semana anterior, Diego Bravo publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram para contar que varias seguidoras suyas le hicieron saber que Keyla Sánchez no vendería ropa original sino que sería de la marca china Shein.

Según los pantallazos que publicó el polémico youtuber, las prendas que ofrece la presentadora de Teletica en su tienda virtual son de dicha empresa asiática que vende por Internet ropa, zapatos y accesorios y, supuestamente, ella los ofrece a un precio mucho más elevado.

Esto sirvió para que la propia conductora de Calle 7 le pidiera a Bravo que la dejara en paz. “Dieguito, ¿será posible que me dejes en paz y trabajar este 2023?”, publicó ella en su Instagram.

Pero, ¿qué tiene que decir el youtuber sobre esta tiradera entre los dos? ¿Será cierto que Diego se la pasa publicando “chismes” en contra de la presentadora porque le cae mal?

¿Tiene algo en contra de Keyla Sánchez?, le preguntamos directamente.

“No tengo absolutamente nada personal en contra de Keyla. Lo que yo comento es lo que todo el mundo ve en redes sociales. Yo no tengo necesidad de perseguirla a ella y yo creo que publico mucho de ella porque es la única que da de qué hablar seguido”, comentó.

Bravo, además, se refirió a la petición que le hizo ella después de sus últimas publicaciones.

“Ella puede trabajar en paz, yo no me meto con su trabajo en ningún momento, así que no sea dramática, que no haga el papel”, agregó.

El pedido de Keyla Sánchez a Diego Bravo para este 2023

Nada de amigos

El creador de contenido también mencionó que la figura del canal del trencito le mandó un mensaje privado a su Instagram, después de este alboroto, advirtiéndole que si ella quisiera se podría “armar una guerra entre ella y yo”.

Diego contó que a raíz de esa publicación le hicieron llegar pruebas de que hay otras famositicas que venden ropa de esa misma tienda china y que también hacen creer a sus clientas que son traídas de Estados Unidos.

Varias amigos de la presentadora de canal 7 salieron en defensa de Sánchez, entre ellos su compañero del noticiero Pablo Campos, sobre el cual también se refirió el “chismoso”.

“En algún momento Pablo me pasó información, fotografías de cuando ella estaba empezando con Anthony (Ramírez, novio de Keyla), pero no es que éramos superamigos. Después de que lo quemé en redes no me ha contacto para nada, pero mejor, que se quede callado y ni me contacte”, recalcó.

¡Sigue la tiradera! Diego Bravo tildó de mal amigo al periodista Pablo Campos

Bravo mencionó que ahora hay mucha gente en contra de él y que es simplemente porque dice “las varas como son” y que por más que la ramonense le haya pedido que la deje en paz, seguirá publicando chismes suyos porque es figura pública y “ella misma es la que da qué hablar, a eso me dedico y la gente le encanta el chisme”.

Para este 2023, Bravo tiene entre sus planes regresar a la televisión, pero no sería a TD Más, donde tenía el año pasado su programa “Chisme Bravo”. Según dijo, “pronto habrá noticias”.