Esto pidió Ericka Morera para que sus nuevos implantes de seno se le vieran más bonitos

Ericka Morera está feliz con sus nuevos implantes. (Instagram)

Ericka Morera reconoció que aprovechó la cirugía de cambio de sus implantes de seno para buscar una mejora en cómo lucirían una vez que estuviera completamente recuperada.

Moreira, quien ha sido muy piropeada por el nuevo aspectos de sus pechos, tuvo que sustituir sus implantes por un tema de salud, ya que tenía casi 15 años con los mismos y la recomendación médica cuando se los puso fue que a los 10 años debía reemplazarlos.

La periodista entró al quirófano hace exactamente un mes, por eso decidió contarles a sus seguidores en Instagram cómo avanza la recuperación y en medio de eso fue que reconoció la mejora en la apariencia de sus bubis.

En sus historias de Instagram, la guapa Ericka Morera compartió esta fotografía donde deja ver sus nuevos implantes. (Instagram)

“Esta vez me los puse detrás del músculo, encima del músculo ahorita no recuerdo bien; pero el punto es que no están delante, están detrás por un tema de que quedan más bonitas para mi gusto”, mencionó la periodista.

Keka aceptó que la recuperación ha sido bastante lenta y le puso a prueba su paciencia, pero aseguró que no tiene de otra que acatar las recomendaciones médicas para salir de eso rápido.

“(La recuperación) ha sido lenta porque realmente sí me dolió un poco. Para nadie es un secreto que de repente frenar la vida de uno en general, en su trabajo, en su rutina, en su ejercicio, yo que tengo una hija y no poder alzarla… pues se me puso un poco cuesta arriba”, afirmó.

Ericka Morera habla sobre sus nuevos implantes de seno

Por suerte, siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas Keka ya tuvo luz verde para comenzar a realizar algunos ejercicios y espera que en dos semanas le den de alta para retomar su vida tal cual la tenía antes.

“Hay que tener paciencia. Siempre que el cuerpo se somete a algún tipo de cirugía también se somete a mucho estrés y aquí vamos, como dicen, de salida”, mencionó.

La guapa comunicadora también contó que se inflamó mucho “de pies a cabeza” y que su abdomen la hacía ver como embarazada.

Ericka Morera es bellísima. (Instagram)

Ella superó ese tema con la ayuda de una nutricionista quien le hizo una dieta para que también el cuerpo se fuera recuperando para el momento de retomar la vida ajetreada que ella tiene.