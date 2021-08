Estos serán los participantes de Tu cara me suena

El programa Tu cara me suena regresará a la pantalla de Teletica para llenar el vacío que dejó Nace una estrella, el cual fue un gran éxito para la televisora.

Aunque el canal no ha hecho el anuncio oficial, ya se saben varios detalles del espacio. Como dicen, para ir calentando lo que se viene.

Comenzamos contándole que el programa se estrenará el domingo 5 de setiembre a las 7 p.m.

Serán nueve participantes los que en cada gala tendrán que imitar a diferentes artistas nacionales e internacionales.

Además, hace unos días trascendió que Alex Costa y Duvalier Quirós no continuarán en el jurado y en su lugar llegarán Natalia Monge y Kurt Dyer.

También siguen como jueces doña Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert, quien se incorporó a esa función finales de la temporada pasada.

Flor Urbina tampoco seguirá en el espacio y por eso Silvia Baltodano se unirá al panel de profesores de interpretación, compuesto también por Javier Acuña y Montalbert.

El humorista Daniel Montoya será uno de los que hará reír en el escenario.

En cuanto a los participantes, ya están confirmados desde hace varios días y algunos son figuras conocidas y otros no tanto, pero con ganas de que sus nombres retumben.

Cabe recordar que Tu cara me suena no es un programa de canto, por lo que no se debe de extrañar de que hayan personas que se dediquen a otras cosas y no tengan la mejor voz.

A lo que vinimos

Los personajes que participarán en esta edición son la actriz Marcela Ugalde, el humorista Daniel Montoya, el periodista Rodrigo Villalobos, el actor Eduardo Quesada y los cantantes Karina Severino, Joss Araya, Iriabelle González, Rodrigo Lagunas y Cristian Madriz.

Llama la atención la participación de Marcela Ugalde, quien será la primera en ser parte de Dancing with the stars (en el 2017) y Tu cara me suena.

Ella tiene muchos años en las tablas y cuando estuvo en el espacio de baile quedó en el quinto lugar, hizo pareja con Javier Acuña.

Otro caso es el de Cristian Madriz, quien después de muchos años vuelve a un formato del 7. Él fue ganador de Nace una estrella en el 2010 y recientemente se le volvió a ver por Teletica para la edición de este año, en uno de los especiales con artistas que pasaron por ese escenario.

Cantó una pieza al lado de Priscilla Díaz y demostró la gran calidad que siempre lo ha caracterizado.

Cristian Madriz volverá a mostrar la potencia de su voz.

Otra que ya tiene experiencia es Karina Severino, quien estuvo en Cantando por un sueño en el 2008.

En cuanto a las caras menos conocidas, Joss es una artista oriunda de San Carlos, que hace años la pulsea en la música, al igual que Iriabelle, hermana de la exconcursante Vanessa González.

El mismo caso de Rodrigo Lagunas, quien hace poco sacó su sencillo “El Juego”.

Por su parte, Eduardo Quesada ha participado en series como El Barrio y Juank ido del cielo.

Calidad y comedia

Vivian Peraza, productora del espacio dijo que en la selección de participantes trataron de balancear mucho el humor, el canto y la actuación.

“Se buscaron rostros bastantes frescos y que el programa estuviera lleno de humor, el espacio como tal tiene un ADN característico, tenemos que tener presentaciones de gran calidad, ese es el papel de los que son cantantes, pero también mucha comedia y la parte de interpretación, para eso tenemos actores y actrices”, dijo.

Como es normal en estos casos, antes de que se haga el anuncio oficial, los participantes niegan que vayan a ser tomados en cuenta por orden del canal.

“Sí, me gustaría, pero sinceramente conmigo no han hablado nada”, dijo Daniel Montoya al consultarle si estará en el programa.

Marcela Ugalde es la única que ha pasado por Dancing y por Tu cara me suena.

A gozar

Tapón fue el ganador de la segunda temporada y asegura que los participantes de este año deben centrarse en explotar las habilidades que tienen y por las que fueron seleccionados.

“Tienen que disfrutarlo, pasarla bien y hacer un trabajo excelente. Es un formato muy bonito, un programa que a mí me cambió la vida y por eso estoy superagradecido, yo sé que es estresante, pero hay que aprender a divertirse uno y al público.

“Esto es entretenimiento para la gente, tienen que llegar a hacer lo que ellos saben. Yo creo que los que saben hacer reír, que lo hagan, y los que saben hacer llorar, pues que también lo hagan porque de eso se trata, de generarle sentimientos a la gente”, aconsejó.

En cuanto a los comentarios dañinos en redes sociales, Tapón comentó que los concursantes que no tengan mucho colmillo en esto, es mejor que las dejen de lado y se concentren en lo de ellos.

“La Biblia dice: ‘El hombre sabio ve el mal y se aleja’, y eso es lo que tienen que hacer, si ven que los están atacando lo mejor es no leer, las redes sociales no son la vida real y los que comentan y ofenden hacen mucha bulla y no son críticos ”, añadió.