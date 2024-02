Estos son algunos de los ganadores de los Grammy 2024

Karol G, fue una de las primeras en ganar la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con su producción “Mañana será bonito” Foto: New York Times

Este domingo 4 de febrero se llevó a cabo la 66° edición de los Grammy, en Cripto Arena, Los Ángeles, Estados Unidos, lugar donde se vive una serie de emociones, ya que esta ceremonia está catalogada como la noche más grande en el mundo de la música.

Una de las primeras en ser galardonada fue Karol G, quien se convirtió en la primera cantante femenina en ganar la categoría Mejor Álbum de Música Urbana en la historia de estos premios con su producción “Mañana será bonito”, que el año pasado llegó a Álbum del año y Álbum de Música Urbana del año de la Academia Latina de la Grabación 2023 en Sevilla, España.

“Es mi primera vez en los Grammy, y es la primera vez que estoy sujetando mi propio Grammy”, señaló la artista colombiana más exitosa de la actualidad, quien además espera seguir ganando más Grammy en su carrera.

También se hizo la entrega de las ternas dedicadas a trabajos musicales latinos. Ahí quien ganó fue la cantante guatemalteca Gaby Moreno, quien reside en Los Ángeles.

Según el medio New York Times, en el apartado de Álbum Rock o Alternativo Latino competían las placas de Cabra, Diamante Eléctrico y Fito Paez, además del álbum “De todas las flores” de la mexicana Natalia Lafourcade, quien finalmente fue la ganadora en un empate con el trabajo “Vida cotidiana” del colombiano Juanes que no asistió a la ceremonia.

En la terna al Álbum de Música Mexicana, incluyendo al tejano, se midieron las producciones de Ana Bárbara, Lila Downs, Flor de Toloache, Lupita Infante y el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, quien se adjudicó el galardón, en ausencia, por su producción “Génesis”.

En otro grupo de nominados el premio al Álbum Jazz Latino se lo llevó “El Arte del Bolero Vol. 2″ de Miguel Zenón & Luis Perdomo.

La cantante Miley Cyrus interpretó "Flowers" (Flores) en el escenario. Foto: New York Times

Best Pop Vocal Album

Chemistry/ Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation/Miley Cyrus

GUTS/ Olivia Rodrigo

(Subtract)/ Ed Sheeran

Midnights/Taylor Swift GANADORA

Best R&B Song

Angel/ Halle Bailey (Halle)

Back To Love/ (Robert Glasper Featuring SiR & Alex Isley)

ICU/ (Coco Jones)

On My Mama (Victoria Monét)

Snooze (SZA) GANADORA

Country Album

“Bell Bottom Country” — Lainey Wilson GANADOR

“Rolling Up the Welcome Mat” — Kelsea Ballerini

“Brothers Osborne” — Brothers Osborne

“Zach Bryan” — Zach Bryan

“Rustin’ in the Rain” — Tyler Childers

Best Pop Solo Performance

Flowers/ Miley Cyrus GANADORA

Paint The Town Red/ Doja Cat

What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”]/ Billie Eilish

Vampire/ Olivia Rodrigo

Anti-Hero/ Taylor Swift

GANADORES EN LAS CATEGORIAS LATINAS

Álbum de Música Urbana

“Saturno” — Rauw Alejandro

“Mañana será bonito —Karol G GANADORA

“Data” — Tainy

Álbum Rock o Alternativo Latino

“Martínez” — Cabra

“Leche de Tigre” — Diamante Eléctrico

“Vida Cotidiana” — Juanes GANADOR/EMPATE

“De Todas las Flores” — Natalia Lafourcade GANADOR/EMPATE

“EADDA9223″ — Fito Paez

Álbum Pop Latino

“La Cuarta Hoja” — Pablo Alborán

“Beautiful Humans, Vol. 1″ — AleMor

“A Ciegas” — Paula Arenas

“La Neta” — Pedro Capó

“Don Juan” — Maluma

“X Mí (Vol. 1)” — Gaby Moreno GANADOR

Álbum Tropical Latino

“Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)” — Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta (GANADOR)

“Voy a Ti” — Luis Figueroa

“Niche Sinfónico” — Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

“Vida” — Omara Portuondo

“Mimy & Tony” — Tony Succar, Mimy Succar

“Escalona Nunca Se Había Grabado Así” — Carlos Vives

Álbum Música Mexicana (Incluye Tejano)

“Bordado a Mano” — Ana Bárbara

“La Sánchez” — Lila Downs

“Motherflower” — Flor de Toloache

“Amor Como en las Películas de Antes” — Lupita Infante

“Génesis” — Peso Pluma GANADOR

Álbum Jazz Latino

“Quietude” — Eliane Elias

“My Heart Speaks” — Ivan Lins with the Tblisi Symphony Orchestra

“Vox Humana” — Bobby Sanabria Multiverse Big Band

“Cometa” — Luciana Souza & Trio Corrente

“El Arte del Bolero Vol. 2″ — Miguel Zenón & Luis Perdomo GANADOR.