Estos son los artistas de la primera pieza del Mundial de Catar 2022 (video)

La banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 estrenó este viernes el primer sencillo “Hayya Hayya” (Juntos es mejor), con Trinidad Cardona, Davido y Aisha, durante el sorteo.

El tema es interpretado por la estrella estadounidense Trinidad Cardona, el ícono de Afrobeats nigeriano Davido y la sensación qatarí Aisha y es parte de la estrategia FIFA Sound anunciada a principios de 2021, conectando con audiencias de todo el mundo a través de las pasiones compartidas por el fútbol y la música.

“Al reunir voces de las Américas, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo. Como parte de la renovada estrategia musical de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los aficionados apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”, dijo la directora comercial de la FIFA, Kay Madati.

Con influencias del R&B y el reggae, la canción personifica la emoción de un festival de fútbol que iluminará el mundo a finales de este año.

La canción es la primera de una selección de sencillos que se transmitirán en los próximos meses, a medida que crece la anticipación en el período previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA, el 21 de noviembre de 2022.

Es la primera vez que la banda sonora del torneo contará con una colección de varias canciones, con artistas internacionales mostrando diversos géneros musicales de todo el mundo, marcando la pauta para una celebración verdaderamente global.

Trinidad Cardona y Davido son parte de la pieza.

De todo.

Trinidad Cardona, el cantante pop criado en Arizona que irrumpió en la escena en 2017 con el éxito viral “Jennifer” antes de disfrutar del éxito mundial con el sencillo de seguimiento, “Dinero”, compartió su pasión por el mensaje de la canción.

“Cuando escuché la canción por primera vez, instantáneamente me puse de buen humor. Es una celebración, representa todo lo que representa la Copa Mundial de la FIFA. Gente de todo el mundo uniéndose, y me encanta ese mensaje”, dijo.

Davido, el primer artista africano en solitario en llenar una sala de conciertos importante en Europa en 2019, compartió el entusiasmo de Trinidad por el mensaje global de la canción.

“He crecido en todo el mundo. Y cuanto más viajaba, más me daba cuenta de que todos somos uno, un pueblo, un mundo. Entonces, cuando esto vino a mí, me uní sin pensarlo. ¿Ser parte de este evento que reúne al mundo entero y ser parte de esta canción? “We are better together” llegó directo a mi corazón.

Aisha es una de las cantantes más populares de Catar, con su talento, impulso y pasión que la han llevado a encabezar actuaciones en todo el mundo, incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la gran inauguración de Doha Festival City.

“El mensaje de unión y alegría de la canción resonó conmigo, ya que la alegría estuvo presente con nosotros durante todo el viaje de hacer esta canción. Es un sueño hecho realidad actuar para el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA y ser parte de una canción tan importante”, comentó.