Estos son los artistas internacionales que estarán en Teletón 2026

Teletón 2026 será el 20 y 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional. (redes/Instagram)

La Teletón 2026 promete poner a cantar a más de uno con una amplia lista de artistas internacionales que se sumarán a esta fiesta solidaria, en la que la música y el entretenimiento se unirán para apoyar a quienes más lo necesitan.

Los Iracundos, La Sonora Dinamita, Axé Bahía, Pablo Ruiz y Alexander Acha son algunos de los nombres que destacan en la lista de invitados que llegarán para ponerle sabor a esta nueva edición.

Pero la cosa no termina ahí, pues la organización también anunció la participación de Evan Graft, Maykel, René, Renny, El Bandido, Latin Fresh, Jr Ranks, Corridos del Rey, Analu Dada, Hanna Rivas y Michel Gallero.

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Estos son parte de los artistas internacionales que estarán en Teletón 2026. (redes/Instagram)

La variedad de artistas promete complacer a públicos de diferentes generaciones y gustos musicales, con ritmos que van desde la música tropical hasta el pop y los sonidos urbanos.

La cita será el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional, en San José, donde se realizará esta maratónica que busca recaudar 500 millones de colones, dinero que será destinado nuevamente al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

El talento nacional también dirá presente. Varios artistas costarricenses aportarán su granito de arena mediante su talento.

Usted puede apoyar a la Teletón 2026 donando en este Sinpe. (redes/Instagram)

Entre ellos figuran Joseph El Salse, Rina Vega, Erick León y La Jungla, Juan David Montero, ganador de Nace una estrella 2025, Armando Infante y Tapón, entre otros exponentes.

De esta manera, la Teletón reunirá a figuras internacionales y nacionales en un mismo escenario, con el propósito de convertir la música en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan.

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La invitación está hecha para que el público se sume a esta jornada solidaria y disfrute de las presentaciones mientras colabora con la causa, lo cual puede hacer a través del Sinpe 8755-2030.

Activo 20-30 anunció que habrá más artistas, por lo que se esperan muchas sorpresas para esta edición de Teletón 2026, en especial que la pizarra final refleje los 500 millones de colones que se necesitan para ayudar a fortalecer los servicios de la Clínica de la Marcha y el Área de Baja Visión del hospital de adultos mayores.