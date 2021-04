“Me siento atrapada en una relación en la que no quiero estar, pero la otra persona no me suelta. Cada vez que termino, me busca, llora y no me deja en paz, me manipula, me persigue. Su familia me presiona y termino volviendo porque no hay forma de que se aleje. ¿A dónde me puede llevar esto? Estoy harta de esta persona, pero no me suelta”.