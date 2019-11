“Tengo una sensación muy extraña pues mi pareja ha cambiado mucho, ya no es el mismo. Ahora está frío e indiferente, cuando le pregunto si pasa algo no me dice nada. Lo único que me dice es que está aburrido de que yo siempre tenga la razón, que todo se tiene que hacer a mi manera y eso no es cierto. Lo que pasa es que él es una persona muy inmadura, todo el tiempo hay que estarle diciendo las cosas y recordarle todo. Estoy muy cansada de esto, de que siempre me culpe de todo lo malo que nos pasa y él no asume nada”.