“Estoy cansada del desorden de mi novio. Tenemos un año de estar viviendo juntos y yo tengo que recogerle la ropa, los platos y estar encima de él para que pague las cosas. Él no ayuda en la casa, es muy complicado y decirle algo significa que no me hable por varios días o un pleito horrible. Con su familia él es completamente otra cosa, ya que él recoge los platos, lava, sirve y colabora sin que nadie le diga nada, pero conmigo no es así, no tiene ninguna iniciativa y estoy muy cansada”.