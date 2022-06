“Estoy cansado de que siempre diga que no le da la gana hacer algo”

“Con usted siempre es lo mismo, siempre con la misma hablada de que a mí no me da la gana. Ya no quiero más esta situación, porque estoy cansado”.

“A mí no me da la gana, no quiero, qué cansado", dice la lectora.

1. Pareciera inverosímil esta expresión: “a mí no me da la gana”. Tal vez en etapas de la vida asociadas a la infancia y la adolescencia se podría entender que una persona tenga una reacción así, por capricho o porque se desbordan sus emociones, pero en la vida adulta cuando en la relación de pareja se dice: “a mí no me da la gana y punto”, se trata de una posición que se utiliza frente a los desacuerdos. “A mí no me da la gana” es una posición explosiva, reactiva, que genera distancias y que propicia un círculo de violencia verbal y emocional.

2. Le pregunto: ¿es de los que dice a mí no me da la gana?, ¿esta expresión la utiliza con todo el mundo y en todo momento?, ¿en todos sus espacios reacciona así? Creo que si hace un análisis genuino, la gran mayoría de personas no le responden así a su jefe. La gran mayoría sabe conducirse, aún cuando experimente frustración, enojo o tensión en su entorno laboral, propiciando reacciones desde la prudencia.

3. Está llamado a la gestión emocional, a las expresiones de afecto, a la construcción de patrones de comunicación que posibiliten la libertad de expresión. Está llamado a la construcción de un proyecto de vida de mutuo beneficio en las finanzas, en el sexo, en la integración social, en cuanto al crecimiento laboral, en lo que respecta a los patrones de crianza de los hijos, en fin, a la construcción a todo nivel. Y, si dice: “a mí no me da la gana”, ¿cuál es su aporte?

4. Cuando estas reacciones suelen ser las constantes en su relación de pareja tiene que hacer una revisión interior, viajar a su centro emocional, a su historia afectiva y cuestionarse, ¿qué pasa conmigo?, para asumir un cambio.

5. ¿Considera que su posición aporta algo a la relación? Si esta expresión va acompañada de gestos inadecuados, de palabras hirientes, de actitudes que proyectan desdén o poca empatía, lo mejor es que haga una revisión profunda porque solo crea dolor.