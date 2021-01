“No sé qué hacer. Estoy con una persona que me culpabiliza por todo. Ambos somos separados, tenemos nuestros hijos y es muy difícil, porque a él le doy espacio, confío y acepto e integro a sus hijos en mi vida, pero él a mí me reclama cuando tengo que hablar con el papá de mis hijos. Dice que él no confía en mí. Me revisa el teléfono, le molesta el manejo de mis redes, se molesta por todo y me pasa echando en cara cuando hace algo por cuenta de él a nivel económico. Me tiene desgastada”.