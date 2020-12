“Después de seis años de relación con una persona que no se compromete, sigo esperando que cambie. No le puedo contar cuántas veces hemos terminado porque él dice que no me puede ofrecer lo que yo quiero. Yo le he dicho que si volvemos es para casarnos, pero dice que no. Solo lo veo los fines de semana cuando él tiene tiempo. Lo sigo esperando porque creo que cuando uno se compromete tiene que luchar”.