“Estoy iniciando una relación, pero no sé qué pensar o sentir. Él es una buena persona, pero yo no dejo de pensar en mi ex, quien me hizo mucho daño. Aunque terminamos hace más de cuatro años, cada vez que alguien se me acerca pienso que me puede hacer lo mismo, a pesar de que este muchacho es muy bueno no sé si debería darle una oportunidad”.