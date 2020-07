“Es cansado estar con una persona celosa y controladora. Desde hace tres meses estoy en teletrabajo y prácticamente no salgo porque la compañía ha sido muy estricta y nos exige cuidarnos, pero mi novio pasa preguntando qué hago o con quién hablo. Casi no nos vemos porque él tiene que salir mucho. Además, conmigo vive mi abuelita, que tiene cáncer terminal, pero él pasa reclamando. Me estoy cansando, se lo he dicho y se molesta. Este es un noviazgo lleno de pleitos por sus celos. Si no hace un esfuerzo por cambiar voy a terminar la relación”.