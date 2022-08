“Estoy resignada a que mi pareja sea fría y poco cariñosa. No cuento para nada con él, ya son muchos años viviendo de esta forma y me duele mucho que no quiera cambiar, porque quiero una vida diferente”.

"Ya son muchos años viviendo de esta forma, pero me duele mucho que no quiera cambiar", cuenta la lectora.

1. La resignación no cabe en el amor. El reto es pensar en estas dos palabras: resignarse o realizarse y hay que poner las cosas en equilibrio. En ocasiones se puede aceptar, comprender, ceder, pero no a costa de su paz emocional, pues esto en el fondo es anularse. Resignarse implica ajustarse, acomodarse a una situación porque no hay salida. Esta visión la sujeta a estructuras de tristeza, angustia y de poco crecimiento emocional.

2. En la resignación se corre el riesgo de aceptar sin cuestionar, es vivir en el guion de vida de otra persona, pero esto no puede ser la norma, pues se crean muchos vacíos en el estilo de vida en áreas como: comunicación, expresión de afecto, vida sexual, integración familiar. Esto tiene como riesgo crear una rutina que poco suma a su salud emocional.

3. En el amor no cabe la resignación a hábitos, actitudes o conductas que no propicien un clima agradable en la relación y mucho menos una sensación de perdida de paz y serenidad. Es importante que se cuestione, ¿por qué acepta esto?, ¿cómo esta su autoestima?, ¿cómo se sostiene cuando no hay estímulos positivos?, ¿le suma a su paz emocional vivir en la indiferencia de su pareja?

4. En el amor cabe la realización que permite sentirse libre, auténtico que le da una motivación para permanecer en la relación desde la salud emocional. Este es un proceso de dos personas que se comprometen a crear bienestar, crecimiento y una vida que responsa a estar bien.

5. Realizarse significa apreciar lo bueno, modificar lo que le hace bien y para sostener la motivación le ayuda a no transitar por la vida en medio de las grandes crisis. En la resignación se sufre. Ustedes deben ser realistas y pensar en trabajar juntos, pues de lo contrario, el pronóstico de salud emocional no es el mejor.