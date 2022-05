Estudio revela que nueve de cada diez mujeres prefieren el sexo con lubricante

En la cama siempre vale la pena ser abierto e innovar. Foto ilustrativa.

Un estudio realizado por The Journal of Sexual Medicine dio a conocer que las mujeres disfrutan más del sexo cuando usan lubricantes.

El análisis determinó que 9 de cada 10 mujeres que participaron en el estudio “Women’s perceptions about lubricant use and vaginal wetness during sexual activities” estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que el lubricante hacía que el sexo se sintiera “más cómodo”, “más placentero” y “simplemente “mejor”.

El uso de lubricantes se asoció con mayores índices de placer y satisfacción sexual tanto en la masturbación en solitario como en las actividades sexuales en pareja.

Esta información fue compartida por Durex y según Marianela Arias Lamicq, sexóloga de la marca, la lubricación es la base de una penetración placentera y libre de dolor, además de que los lubricantes aumentan el placer sexual.

“La falta de lubricación es algo que puede presentarse por diversas razones, en distintos momentos de la vida, y por eso el uso de lubricantes aportan al placer, así como la posibilidad de juego e innovación en la pareja y por lo tanto a mejorar las relaciones sexuales. De la misma manera aportan comodidad en la penetración anal, ya que el ano no produce lubricación propia, por tanto es de suma importancia incluir la lubricación artificial para que no existan lesiones o dolor”, señaló la sexóloga.

Agregó que aunque existen mitos de que los lubricantes solo se deben usar para ocasiones especiales o como parte de juegos sexuales, su uso es más generalizado, ya que la lubricación femenina también varía según el ciclo menstrual y para esos días que la mujer lubrica menos, también se recomienda el uso de lubricantes para que las relaciones sexuales no sean incómodas.

El deseo sexual está influenciado por algunas de las hormonas que fluctúan con el ciclo menstrual, como el estrógeno y la progesterona. De esa forma, el ciclo menstrual influye en el nivel de lubricación vaginal y las mujeres no reciben una lubricación óptima en dos tercios del mes.

Además, después de la menstruación, hay tres días que las mujeres tiene poca lubricación y se les conoce popularmente como los “días secos”.

Además, después de la menstruación, hay tres días que las mujeres tiene poca lubricación y se les conoce popularmente como los "días secos".