“Estuve con una mujer muy celosa, explosiva y difícil. Me convertí en un hombre que hacía lo que ella decía, siempre me juzgó y me criticó, pero me di cuenta ella me dio vuelta muchas veces con diferentes personas durante años y de inmediato nos divorciamos. Creí que esto me iba doler, pero sentí una liberación, me siento feliz, he retomando la relación con mis amigos y la familia. Ni la extraño y ahora quiero vivir mi vida y encontrar a alguien diferente, pero no sé si sentirme tan tranquilo esté bien”.