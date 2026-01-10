Ex A todo dar desempolva foto bastante atrevida y pone a arder las redes

Una de las bailarinas más recordadas del exitoso y desaparecido programa de Repretel, A todo dar, puso a arder sus redes sociales al compartir una atrevida fotografía de la época en que apareció en la revista SoHo.

Se trata de Krystel Byers, quien desempolvó la imagen del 2009, la compartió en Instagram y, en pocas horas, ya acumulaba decenas de reacciones de sus seguidores.

Krystel Byers fue una de las bailarinas de A todo dar. Fotografía: Instagram Kristel Byers. (Instagram/Instagram)

La portada que marcó una época

Byers contó que esa fotografía fue la portada de SoHo Costa Rica en el 2009, una publicación cuya versión nacional dejó de existir hace varios años, pero que sigue siendo recordada por sus producciones fotográficas.

En la comentada imagen, Kris aparece usando únicamente la parte inferior de un diminuto bikini y en “toples”. La surfista cubre con sus manos la parte superior de su cuerpo mientras posa con gran sensualidad frente a las cámaras.

Seguidores no se quedaron callados

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos revivieron la admiración que sentían por la exfigura de Repretel.

Krystel Byers sacudió el inicio del fin de semana con esta sensual fotografía del 2009. Fotografía: Instagram Krystel Byers. (Instagram/Instagram)

“Bellísima”, “jué”, “bella”, “crush”, “mi delirio, mi amor platónico cuando estuviste en Guatemala”, son solo algunos de los mensajes que ha recibido la guapa en su perfil.

Un año atrás enfrentó un duro momento familiar

Hace aproximadamente un año, Krystel Byers fue noticia por una razón muy distinta. La exmodelo publicó varios videos en redes sociales, en los que, visiblemente afectada, contó la difícil situación de salud que enfrentaba su esposo, la cual incluso los obligaba a pensar en salir del país para buscar tratamiento.

Durante ese proceso, Byers dio en adopción varios de sus perritos y gatos y se deshizo de muchas pertenencias; sin embargo, finalmente no tuvieron que irse, ya que lograron detectar el padecimiento de su esposo y darle el tratamiento adecuado.

