Ex de DiCaprio sería parte de las infidelidades de Piqué

La historia entre Shakira y Gerard Piqué aún no acaba, pues luego de que se diera a conocer la nueva relación del futbolista con la joven Clara Chía Martí, ahora sale a la luz que el futbolista pudo haberle sido infiel a la colombiana, anteriormente, con una exnovia del galán de Hollywood, Leonardo DiCaprio.

(Revista ¡Hola!)

Shakira y Piqué eran considerados por algunos fanáticos como una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, sin embargo, ya estarían lejos de serlo.

El paparazzi español Jordi Martin, reconocido en el mundo de la farándula, se ha encargado de dar seguimiento al caso y revelar el supuesto engaño de Piqué con la presentadora israelí Bar Rafaeli, quien salió con DiCaprio en 2006 y después de algunos puntos y comas terminaron en el 2011.

Jordi señaló al programa “Antena 2″ que: “A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”.

No es la primera vez que se relaciona a la también modelo con Piqué, ya que años atrás comenzaron las especulaciones, sin embargo, esto nunca se confirmó.

El paparazzi también contó que él lleva una complicada relación con el ex de la barranquillera.

“En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido de sus andanzas por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña”.

Recientemente Gerard publicó un comunicado en el que denunció supuesto acoso por parte de medios de comunicación y señaló que emprendería acciones legales en su contra por cuestiones de difamación.

En medio del huracán de la separación, la expareja está teniendo una batalla legal por sus hijos: Sasha Pique Mebarak y Milan Piqué.