Exbailarina de A todo dar Krystel Byers sobre situación de salud de su esposo: “Ha sido muy, muy difícil”

La exbailarina de A todo dar Krystel Byers confirmó a La Teja que la situación de salud de su esposo, el estadounidense Adam Silverstein, se complicó en los últimos meses y que la campaña de recolección de fondos que iniciaron en GoFundMe es completamente verídica.

Byers explicó que el panorama actual de su marido es mucho más delicado que el que enfrentaban hace exactamente un año, cuando anunció que dejarían el país en busca de mejores tratamientos médicos para él. Al final, la familia no abandonó Costa Rica.

Krystel Byers y Adam Silverstein cumplen 15 años de casados este 2026. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

En aquel momento, Krys no detalló cuál era el padecimiento de su esposo; sin embargo, durante el fin de semana el propio Adam Silverstein reveló que se trata de una enfermedad gastrointestinal, a la que luego se sumaron complicaciones graves que comprometieron su salud en los últimos meses.

La exmodelo fue clara sobre la difícil situación que atraviesa su familia por los padecimientos de Adam en una breve conversación con este medio.

“Aquí en el mismo predicamento que el año pasado justo al mismo tiempo, no lo puedo creer; pero esta vez hasta peor porque sí, mi esposo se complicó con el derrame y la neumonía. Estuvo en coma. Entonces sí, ha sido muy, muy difícil”, afirmó Krys.

Campaña en GoFundMe por complicaciones de salud

La Teja contactó a Byer luego de que Adam Silverstein, iniciara el viernes por la noche una campaña solicitando donaciones económicas para ayudar a su familia y sus gastos médicos mientras se recupera de una delicada situación médica que casi le cuesta la vida.

La exfigura de Repretel y el norteamericano se casaron el 9 de abril del 2011 y tienen un hijo de 12 años recién cumplidos.

Silverstein publicó en sus perfiles de Instagram y Facebook una campaña de recolección de fondos a través de la plataforma GoFundMe donde expone los difíciles meses que ha enfrentado.

“Me llamo Adam y vivo en Costa Rica desde el 2006. Lamentablemente, mi salud ha empeorado en los últimos tiempos y no contamos con seguro médico, ni estoy trabajando actualmente para ayudar a cubrir los costos de mi atención”, dice la descripción de la campaña.

Luego, detalla los difíciles momentos por los que ha pasado en los últimos 12 meses, que se sumaron a su padecimiento de hace años.

“Después de una batalla de varios años contra una enfermedad gastrointestinal, recientemente sufrí un derrame cerebral masivo y neumonía, lo que me llevó a estar en coma durante varias semanas. Los médicos no estaban seguros de que pudiera salir del coma. Ahora estoy tratando de recuperar mi cuerpo y mi cerebro, ambos afectados por el derrame.

Adam Silverstein publicó esta fotografía con la que evidenció el crítico estado de salud en el que estuvo hace unas semanas. Fotografía: Facebook Adam Silverstein. (Instagram/Instagram)

“También estoy haciendo todo lo posible por apoyar a mi esposa y a mi hijo de 12 años, pero en mi condición actual no puedo trabajar. Les pido que donen lo que puedan y que compartan esta publicación tantas veces como sea posible en sus redes sociales”, dice la descripción de la campaña, que fijó como meta la recolección de 7 mil dólares.

Desmiente supuesto hackeo

Algunas personas creyeron que la publicación se trataba de un hackeo, algo que el propio Adam Silverstein desmintió públicamente.

“He visto que existen dudas sobre la veracidad de la campaña de GoFundMe que está circulando en mis redes sociales. Lamentablemente, todo es cierto. Sí sufrí un derrame cerebral y neumonía, y estuve en coma por más de dos semanas, sin que los médicos supieran si despertaría o lograría recuperarme. Actualmente estoy despierto y en casa. La recuperación es muy lenta. Quiero que sepan que estoy luchando por mi salud”, afirmó.

Krystel Byers es bastante recordada en el país por su paso por el exitoso programa de Repretel, A todo dar. Fotografía: Archivo. (Instagram/Instagram)

Publica fotos desde el hospital

Con el revelador mensaje, Silverstein compartió varias fotografías en las que muestra el tiempo que estuvo hospitalizado, conectado a máquinas y bajo estricta supervisión médica. En otras imágenes aparece acompañado por Krystel Byers y su hijo.

Da en adopción a sus animalitos por la difícil situación

Según nos dijo Krystel, la complicada realidad también la obligó a tomar decisiones dolorosas. La exmodelo volvió a dar en adopción varios de los animalitos que tiene o ha rescatado, ya que no puede hacer frente a todos los gastos. Lo mismo debió hacer hace un año con sus animalitos.

“Otra vez estoy con la adopción de los animalitos. Tengo ocho gatos adultos en adopción y tres gatitos bebé de una gata que llegó a tener gatitos aquí. Son grandes problemas que otra vez tengo encima”, refirió la simpática exmodelo a La Teja.

Además, en su cuenta de Instagram, Krys está anunciando la venta de algunas máquinas de gimnasio, una mesa de billar y buscando hogar para tres perritos.

Krystel Byers está vendiendo algunas cosas de su casa para ayudarse con los gastos médicos y familiares debido al estado de salud de su esposo. Fotografí: Instagram Krystel Byers. (Instagram/Instagram)

Desde La Teja le enviamos a Krystel Byers un abrazo solidario y a Adam Silverstein nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.