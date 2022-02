Excantante de La Pandylla y La Selección, Dennis Sibaja murió de covid-19

Dennis Sibaja Dennis Sibaja murió a los 46 años de covid-19.

El medio de la música en nuestro país está de luto tras la muerte del cantante nacional Dennis Sibaja Sánchez, conocido como “La Momia”, quien falleció la madrugada de este lunes a sus 46 años.

El artista, quien tenía más de 25 años de estar en los escenarios siendo parte de grupos como La Pandylla, La Selección y luego como solista, murió tras contagiarse de covid-19.

Grabó temas como Melina y Con el viento a tu favor, que son muy conocidos en Tiquicia.

La cantante Milena Rojas, quien fue pareja de Sibaja y madre de dos de sus cuatro hijos, contó que el jueves Dennis comenzó con síntomas de coronavirus, el viernes se puso un poco peor, pero no se fue de inmediato al hospital, un día después la cosa se complicó mucho más debido a una diabetes de la que desconocía.

“El sábado estaba vomitando sangre y se le dijo que fuera al hospital pero ya no pudo levantarse, se llamó a la ambulancia y se lo llevaron casi sin signos, él estaba vacunado pero pareciera que llegó con un coma diabético, que no sabía que tenía diabetes, él sí sabía que tenía presión alta, pero lo que lo puso mal fue la diabetes.

“El domingo nos llamaron para ir a despedirnos porque ya había muy pocas probabilidades, lo vimos a tráves de un vidrio, lo pasaron a la UCI a ver si reaccionaba al medicamento y ya a las dos de la mañana me llamaron para decirme que falleció en la madrugada”, agregó la artista.

Cabe aclarar que Dennis sí estaba vacunado, sin embargo, la situación se salió de control debido a los factores de riesgo que padecía.

Dennis Sibaja Dennis Sibaja era padre de cuatro hijos. Cortesía.

Al artista lo velarán la tarde de este lunes en la funeraria Valle de Paz, en Heredia centro y sus restos serán cremados.

“Él dijo que si en algún momento fallecía, quería que las cenizas las tiraran en el lago Arenal, en Tilarán porque él es de allá y ya la familia me dijo que van mañana ( martes) para allá a hacerlo”, señaló Milena.

La muerte del solista ha golpeado fuerte al medio de la música tica y varios artistas y excompañeros escribieron en sus redes sociales mensajes en honor al cantante.

“Un amigo más que se va, una nota más que se calla, hay mucho que decir, por ahora solo puedo decir: Gracias mae, por todas tus ayudas, por rescatarme de varas cuando se dañaba la compu o el equipo, eras un ‘MacGyver’. Tantos momentos compartidos, tantas anécdotas. ¡Vuela alto! No es un adiós, es un nos vemos pronto, MOMIA”, escribió el cantante Charly Hernández.

“Triste saber que un colega más, Dennis Sibaja, ha partido. Con esta porquería de enfermedad uno no sabe cómo va a reaccionar en nuestro cuerpo, para algunos simplemente no tienen nada, otros una gripe, pero otros no lo resisten. Fortaleza para mi compañera Milena Rojas, sus hijos y toda su familia. Muy duro en verdad”, publicó la artista Yeimy Monge.