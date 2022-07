Excombatiente Coto Hernández denuncia agresión ante tribunales y manda mensaje a sexy modelo peruana

Luego de verse envuelto en una riña con el modelo peruano Erick Sabater, el excombatiente Coto Hernández acudió a una comisaría de Jesús María, en Perú, para interponer una denuncia por agresión.

A inicios de esta semana, el excombatiente fue protagonista de un escándalo que terminó en golpes en plena vía pública en el país inca.

La bronca está así: Sabater, excompañero de grupo de baile de Coto, le tiró durísimo al costarricense en el programa televisivo ‘Válgame Dios’.

Él aseguró que el tico conocía personas famosas para guindarse y aprovecharse, por lo que Hernández lo encaró en el canal y las cosas terminaron a golpes.

El video circuló por redes sociales y el escándalo estuvo en boca de todos. Ahora están en manos de los tribunales.

“Si él (Sabater) pone su denuncia y tiene su descarga, yo también me tengo que defender. Si él me denuncia por agresión, yo también lo denunció por agresión. Por mí el tema quedara pachado ahí porque no me gusta estar metido en estas vainas, pero hay que cubrirse también uno. Se llega hasta donde se tiene que llegar, si él sigue con el tema yo seguiré, si me provoca también”, dijo en el programa ‘Válgame Dios’.

Hernández manifestó que el modelo se aprovechó de la situación para dejarlo mal parado en televisión. Además, afirmó que no es “de hombres” hablar de un examigo.

El pasado martes, Coto acudió al Ministerio Público de Perú para realizar los trámites correspondientes.

Incluso, debió ir donde un médico para que evaluara las lesiones y rasguños que quedaron en su cuerpo debido al zafarrancho.

“Calladito llegué, me lo llevé para la esquina a preguntarle qué pasa, intercambiamos un par de palabras y ahí fue donde él me agredió primero y debido a la acción, yo tuve mi reacción… yo actué en defensa propia”, indicó al medio.

El ‘chico tentación’, como se le conoce al costarricense en Perú, dijo que se arrepiente de lo que pasó, pero dijo que tenía que darse “a respetar”.

Amanecerá y veremos cómo termina la bronca en los juzgados.

¿Mujer de la discordia?

Parte de la bronca fue porque le excompañero de Coto, en un grupo de baile, aseguró que el tico se estaba aprovechando de Yahaira Plasencia, una cantante y modelo peruana.

“Me dio cólera que dijera que me acerco a las personas para aprovecharme. Puede ser una persona tan vacía que no puede ver a alguien feliz porque tiene que dañar a los demás. Pobrecita Yahaira, yo la conocí hace poco, de tanto de nos vincularon nos conocimos y quiero pedirle disculpas a ella, su familia y seguidores, espero que no le esté afectando”, afirmó.

El tico contó que no tiene el número de la cantante y seguro está incómoda con lo sucedido, pero no ha podido comunicarse con ella, sin embargo dejó claro que él debía defenderse ante tales acusaciones.

Por su parte, la salsera manifestó a medios peruanos que no cree que los modelos se hayan agarrado a golpes por ella.

“No tengo nada que ver en esa discusión, por lo tanto, no tengo nada que decir”, refirió al diario peruano El Popular.