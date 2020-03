“Al inicio uno pensaba: ‘Aquí no pasa, solo en otros lados de Europa’ y no solo yo pensaba así, sino que todo el mundo, como que no le dimos importancia. No se vía gente en la calle con mascarillas, ni con guantes de látex, no se notaban las medidas de precaución, pero en el momento en que empezaron los primeros afectados, hace un par de semanas, comenzó a infectarse todo el mundo.