Excompañera de Randall Salazar en Teletica agradece lo que periodista hizo por ella

Randall Salazar dejó de trabajar en Buen día el 13 de junio del 2024 tras ser despedido de Teletica. Fotografía: Archivo LT.

Una excompañera de Randall Salazar en Teletica recordó este miércoles lo que el periodista y presentador de tele hizo por ella hace dos años, cuando se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida.

Aunque Salazar no trabaja en canal 7 desde el 13 de junio del 2024 –día en que lo despidieron– muchos de sus excompañeros lo siguen recordando con gran cariño por gestos como el que tuvo con su excompañera y aún amiga, Carmen Peraza.

Peraza es asistente de producción de Buen día, por lo que trabajó mucho tiempo al lado de Salazar, quien dirigió la revista matutina de canal 7 entre el 2016 y mediados del año pasado.

Este miércoles en una historia de Instagram, Carmen dio a conocer el gran motivo por el que jamás olvidará a Randall y la razón por la que lo querrá el resto de su vida.

“Hace dos años, Randall no solo me acompañó en mi depresión post parto, con la pérdida de una de las personas más importantes de mi vida; si no que también me apoyó en el proceso para lograr mis primeros 10 kilómetros y estuvo al final para verme pasar esa meta”, publicó la comunicadora con una foto de aquel momento del 2023.

Luego, habló de lo que significa Salazar para ella y le recalcó todo el cariño que le tiene. “Tenerte en mi vida, por siempre será uno de los mejores regalos de Dios. Te quiero con todo mi corazón”, agregó Peraza.

La excompañera de Salazar dijo que Randall es uno de los hombres más importantes de su vida, precisamente por ese acompañamiento que le dio en esa etapa tan ruda y difícil a la que le tuvo que hacer frente.

Randall Salazar le dijo a su excompañera Carmen Peraza que sigue para ella a pesar de estar en la "acera de enfrente". Fotografía: Instagram Randall Salazar. (Instagram/Instagram)

El ahora presentador de ¡Opa! le dejó claro a su excompañera que, a pesar de que ya no se ven todos los días ni trabajan juntos, desde la “acera de enfrente” él seguirá ahí para ella.

“Y aquí sigo”, subrayó el presentador de ¡Opa! a su excompañera al compartir la historia que ella publicó en su perfil de Instagram.

Salazar es figura de la televisora más joven del país desde octubre del año pasado; sin embargo, su debut oficial frente a esas cámaras se dio el 10 de febrero cuando se estrenó el programa que presenta y dirige, llamado “Francamente”.