Exconejita descubrió en la mansión Playboy que es pansexual

Jenna Bentley entró a la mansión a los 18 años. Instagram. Jenna Bentley entró a la mansión a los 18 años. Instagram.

Su participación en varios (o muchos) tríos sexuales en la mansión Playboy, desde que tenía 18 años de edad, hizo que la actriz estadounidense Jenna Bentley descubriera que es pansexual.

La pansexualidad es una atracción romántica, sexual o emocional hacia las personas, independientemente de su sexo o identidad de género.

La modelo afirma que siempre pensó que era heterosexual, hasta que fue puesta en el centro de atención por Hugh Hefner, dueño del imperio del conejito.

“Tenía sentimientos de atracción por las mujeres desde una edad temprana, pero lo confundí con pensar que eran bonitas y que quería parecerme a ellas. Cuando me hacía mayor, más claro se me hacía, pero nunca se lo dije a mi madre ni a mi familia porque estaba confundida.”, dijo Jenna al medio Daily Star.

“La mejor analogía que puedo dar de cómo me siento sobre mi sexualidad y ser pansexual es: me gusta el vino, pero no la etiqueta. Me importa más lo que está adentro que lo que se ve por fuera, me voy más por esa conexión”, agregó.

[ Alemana rechazó salir en Playboy para concentrarse en los Juegos Olímpicos ]

Añadió que sus fans siempre se habían preguntado si es bisexual o pansexual, pero lo había mantenido en un nivel bajo, hasta ahora que quiso confesarlo.

“Pero estoy orgullosa de mi sexualidad y de quien soy”.

Jenna conoció a Hugh Hefner después de ir a la universidad y salir con un hombre que la introdujo en el mundo de Playboy.

Su primera experiencia de sexo con una mujer tuvo lugar en la mansión.

“Me llevó en avión a la mansión para una fiesta y, de repente, estaba rodeada de estas mujeres increíblemente hermosas que vestían nada, y en todas partes a mi alrededor la gente estaba teniendo sexo.

“Yo estaba como: ‘Está bien, me gustan las mujeres. Tuve mi primer trío esa noche y estaba mucho más interesada en la chica que en el chico’. Sentí un cosquilleo”, contó.