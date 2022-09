Excoreógrafo de Combate criticó duramente el triunfo de Lorna Cepeda en Dancing

bailarín Khristopher Taylor. Cortesía

Parece que se puso de moda tirarle a la producción de Dancing with the Stars luego de la obtención del trofeo de campeona por parte de Lorna Cepeda.

Ahora fue el excoreógrafo de programas de Repretel como Combate, Khristopher Taylor, quien en una de las publicaciones del espacio de baile del 7, le tiró con todo y criticó duramente el triunfo de la actriz.

Khristopher Taylor lanzó fuego contra el 7. Facebook.

“Me parece terrible, se suponía que competencia de baile y no el concurso de Miss Simpatía. Definitivamente no ganó la mejor pareja de bailarines, me parece una falta de respeto para los artistas y bailarines que se partieron la madre tratando de bailar a nivel de una competencia tan exigente, mejor hubieran invertido esfuerzos en hacer campaña.

“Cabe resaltar que las parejas estaban en desventaja con respecto a la ganadora pues la misma tuvo el apoyo de otro país que es cuatro veces el tamaño de Costa Rica, yo como bailarín profesional siento pena por los que sí bailaron, es una pena”, escribió Taylor, con el hígado en la mano.

Ya ven, ya son varios los que alzaron la mano para reclamar.