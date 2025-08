Exesposo de Nancy Dobles será papá póstumo: su pareja está embarazada

Daniel Drew y Alejandra Cordero. (redes/Instagram)

Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles, quien falleció recientemente, será papá póstumo (así se dice cuando un hijo nace después del fallecimiento de su padre).

Alejandra Cordero, pareja de Drew, confirmó que está embarazada y compartió la emotiva noticia por medio de redes sociales.

Todo se dio cuando, en su cuenta de TikTok, publicó un video cantando la pieza Me levanté, de Dave Bolaño, donde se le ve bailando con su pancita ya bastante notoria.

LEA MÁS: Nancy Dobles tiene un talento escondido y compañera de Teletica la echó al agua

Alejandra Cordero será mamita de un niño. captura (Alejandra cordero /Alejandra cordero)

Alejandra Cordero mostró su pancita en redes sociaes. captura (Alejandra cordero /Alejandra cordero)

LEA MÁS: Estos son los detalles del sepelio de Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles

El anuncio ha conmovido a muchos, ya que el bebé llegará meses después de la partida del padre, ocurrida el pasado 14 de abril tras un derrame cerebral.

Según contó la guapa, será madre de un hombrecito y ya se encuentra en la etapa final de su embarazo. Varios de sus seguidores han reaccionado al video dejando tiernos comentarios sobre esta nueva etapa de su vida como futura mamá.

“Princesa, no me imagino lo duro que ha sido la partida de Dani en esta etapa”, “Ese bebé te dará toda la fuerza para continuar”, “Wao, no me lo imaginé, bueno, para adelante como el elefante que Dios está contigo”, “Te ves hermosa, Dios te bendiga grandemente”, “El heredero viene en camino”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

LEA MÁS: Hijo de Nancy Dobles le dedicó desgarrador mensaje a Daniel Drew en el primer Día del Padre tras su muerte

Daniel Drew junto a sus hijos. (Instagram/Tomada de Instagram)

Recordemos que Drew, de 57 años, nació en Jamaica, pero se nacionalizó costarricense. Antes de fallecer, fue sometido a una operación y, además, enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que le habían diagnosticado años atrás.

Estuvo casado con Nancy Dobles entre 2002 y 2011, y aunque se separaron, siempre mantuvieron una relación cercana por sus hijos, Danny y Gabriel Drew Dobles.