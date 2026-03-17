Exfigura de Repretel presentará programa de canal ¡Opa! tras salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando

Una reconocida exfigura de Repretel, que trabaja en el canal ¡Opa! desde hace casi un año, será uno de los dos presentadores temporales que tendrá el programa Octavo Mandamiento, tras la abrupta salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando.

Este lunes por la noche, Sánchez y Obando confirmaron que dejaban el espacio que presentaron en los últimos meses tras el despido de Jorge del canal ubicado en barrio La California.

Douglas Sánchez y Jorge Obando no serán más las caras de Octavo Mandamiento. (Facebook/Facebook)

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Movimientos internos sacuden el programa

Si bien Sánchez no fue removido del programa, él también dejó vacante su silla en la producción de análisis y discusión de la realidad nacional, aunque se queda como director de noticias de la televisora.

El movimiento generó cambios inmediatos dentro del espacio, que ahora deberá reacomodarse con nuevas caras al frente.

Presentadores temporales ya definidos

Yessenia Ramírez, gerente general de canal ¡Opa!, confirmó a La Teja este martes que, tras el movimiento, le encargaron a los periodistas Gilberto Valencia y Lucelena Soto la conducción del espacio, “por el momento”.

Valencia trabaja en ¡Opa! desde junio del 2025, luego de ser despedido en marzo de ese año de la subdirección de Noticias Repretel.

Gilberto Valencia asumirá de forma temporal la conducción de Octavo Mandamiento. (Instagra/Instagram)

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¿Quién es la otra figura al frente?

Soto, por su parte, es una de las reporteras de Central Noticias, el noticiero del canal ¡Opa!, que es el 38 de la televisión abierta.

Ambos periodistas asumirán el reto de conducir el programa en medio de un momento de cambios importantes para la televisora.