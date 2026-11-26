Una recordada exfigura de Teletica regresará al canal este sábado 28 de noviembre con una misión muy especial.

Se trata de la periodista Janeth Valverde, quien por años trabajó en Telenoticias. Ella renunció a la televisora en diciembre de 2024 porque aceptó una oportunidad de trabajo en la Municipalidad de Cartago.

Janeth Valverde fue reportera de Telenoticias durante años.

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Dos años después de su salida de canal 7, la comunicadora regresará a esa pantalla este sábado, pues será parte del elenco que tendrá a cargo la transmisión del desfile navideño Cartago, ciudad de la Navidad.

Será la primera vez que Teletica lleve a su pantalla las incidencias de esa actividad, que se realiza en la Vieja Metrópoli desde hace seis años.

“Regresar me llena de una ilusión enorme y de nostalgia”

“La verdad es que es una experiencia profundamente especial y gratificante. La televisión fue una etapa maravillosa y una parte fundamental de mi vida durante muchos años; por eso, regresar a estar frente a las cámaras, aunque sea de manera puntual, me llena de una ilusión enorme y de nostalgia”, dijo Janeth a La Teja.

Valverde destacó el significado que tiene esta oportunidad, pues retorna esta vez como representante del municipio cartaginés y no como colaboradora del canal.

“Sin embargo, lo que hace que esta participación tenga un significado todavía más profundo para mí es el contexto desde el cual lo haré. Esta vez representaré con agradecimiento y orgullo a la Municipalidad de Cartago aportando información al país de todo el esfuerzo, la disciplina y la magia que hay detrás de las bandas, carrozas y agrupaciones que desfilarán este sábado 28 de noviembre, y eso es un privilegio.

“Es una oportunidad muy valiosa al poder unir mi vocación con el cariño y el compromiso que siento por el cantón donde vivo”, agregó.

Janeth Valverde participó el año pasado en esa misma transmisión que en esa ocasión la desarrolló Multimedios Canal 8. (La Nación/Captura de pantalla/Captura de pantalla)

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Los otros convocados

Además de Valverde, el elenco fichado por el canal para esa transmisión lo completan los periodistas Saray Corrales y Johnny López (de Más que noticias), así como Natalia Monge, presentadora de Buen día.

“Teletica sumará una transmisión más a su variado menú navideño. Por primera vez, el festival ‘Cartago: Ciudad de la Navidad’ llegará a los hogares de los costarricenses a través de la pantalla de canal 7 y todas sus plataformas”, comunicó el canal.

El desfile se iniciará a las 6 de la tarde del sábado y saldrá del sector conocido como María Auxiliadora con dirección a Plaza Mayor, donde finalizará.

La transmisión de Teletica del festival navideño será a las 8 de la noche, precisó la televisora.

Exfigura de Teletica regresa al canal con especial misión

Con esta transmisión, la televisora inaugura sus emisiones especiales para la época navideña de 2026.

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Además del festival cartaginés, canal 7 transmitirá por segundo año el festival Alajuela Brilla, el sábado 5 de diciembre, y el Festival de la Luz en San José, el 12 de diciembre.