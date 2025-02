Exhumorista de Pelando el ojo y Toros Teletica respiró hondo para narrar su dura historia de abuso sexual

Mila Montero es una reconocida actriz y comediante de Costa Rica. Actualmente ella trabaja en canal ¡Opa! Fotografía: Instagram de Mila Montero. (Instagram)

Una reconocida comediante y actriz costarricense, quien en el pasado fue ficha de Pelando el ojo y Toros Teletica, respiró profundo antes de abrir su corazón y narrar la dura historia de un abuso sexual que sufrió cuando tenía 14 años.

Mila Montero relató su difícil historia de agresión sexual este miércoles durante una amplia entrevista que le hizo Douglas Sánchez para su programa Íntimo, que se transmite por el canal ¡Opa!, el 38 de la televisión abierta.

La artista contó que un primo bastante mayor que ella, quien creció con ella y su mamá y fue como su hermano mayor, fue quien perpetró la agresión durante una noche que quedaron los dos solos en la casa.

Montero mencionó que su mamá salió a verse con el novio que tenía en ese momento y que, llegada la noche, de un pronto a otro la casa quedó en tinieblas, algo muy inusual ya que siempre acostumbraron dormir con una luz encendida en cada cuarto.

“De un pronto a otro se apagan las luces, y me extrañó; él entra a la habitación, se sienta en la cama y me dice que si se puede acostar. Yo no estaba asustada, sino sorprendida, y me negaba a decir que sí, pues iba por donde yo pensaba (a abusar de ella).

“Él se acuesta a la par y yo le doy la espalda, ya estaba tensa y empiezo a sentir la mano de él tocándome desde la pierna. Inmediatamente entendí lo que estaba sucediendo. Hubo una especie de forcejeo y fuimos a dar al suelo, entonces yo empecé a gritar, al lado vivían mis abuelitos y él se asustó e inmediatamente me dijo que yo estaba loca, que no me iba a hacer nada y le dije que no estaba loca y que se lo iba a decir a mi mamá”, contó Mila entre pausas y un nudo en la garganta.

“Me quedé sentada en el piso rebobinando, buscando si era culpa mía y al día siguiente por la mañana me senté a conversar y le dije a mi mamá que fulano llegó, apagó las luces y lo que pasó y la reacción de mi mamá fue que yo lo dejé. Me dijo: ‘si hubiera pasado algo es culpa suya’”, recordó Mila.

Según contó, su familiar había regresado a la casa al tiempo de haberse casado y fue durante esa época que intentó abusar de ella.

Mila Montero integró en el pasado el elenco de Toros Teletica.

Ante la situación e inacción de su mamá, Mila decidió irse de su casa a vivir con su abuelita y durante una fiesta familiar el tema del abuso salió al aire cuando una tía contó una situación que vivió uno de sus hijos con el mismo hombre. Ahí Mila soltó la sopa.

“Él casi me viola”, irrumpió Mila en la actividad, dijo este 12 de febrero. Tras eso, también recibió regaños de su mamá, quien la cuestionó por exponer la situación ahí y no decirle nada a ella antes.

Desde ese entonces Mila dejó de ver al hombre que intentó abusarla, pero el año pasado tuvo un desagradable encuentro con él en un supermercado.

“Mi primer instinto fue ver a los lados y vi unos platos que quería tirárselos, pero no pude hacer nada”, recordó.

Mila trabaja actualmente como humorista del canal ¡Opa! y es parte del elenco del programa No tan Cristiana, de Cristiana Nassar.