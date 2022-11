Exmiss Costa Rica cerró su TikTok, ¿qué pasó?

Yazmín Morales mejor se quedó con Instagram.

La exmiss Costa Rica, Yazmín Morales, cerró su cuenta de TikTok luego de algunas situaciones que no le gustaron mucho...

En Instagram le consultaron si ya no volverá a la plataforma de videos y fue tajante.

“A TikTok no creo que vuelva, la verdad me quitaba mucho tiempo, no me generaba nada, es una plataforma muy polémica y cero productiva. Como que mejor de larguito la veo, la verdad aquí estoy supercomoda porque este siempre ha sido mi nicho, Instagram, y gracias a los que se han venido de TikTok a seguirme por acá”, aseguró.

Exmiss Costa Rica se llevó sorpresota al activar de nuevo su OnlyFans

¡Quién sabe qué tipo de broncas le generó la plataforma, pues, para la mayoría sirve solo para hacer o grabar videos, nada más allá!

Lo que sí sigue abierto es su OnlyFans, el cual le sigue generando buena platita.