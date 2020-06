View this post on Instagram

Hoy se cierran las puertas de un lugar que para mí fue más que un trabajo. Disfruté preparar cada taza de café, atender a cada cliente, a mis clientes que se volvieron amigos, amé el crecimiento que tuvimos poco a poco, disfruté cada gota de sudor cuando nos “íbamos al agua” , cada esfuerzo para innovar en las etapas que tuvimos, mis colaboradores que les tengo un agradecimiento y cariño infinito... Milá Tempo siempre tendrá un lugar en mi corazón muy importante, aprendí a conocer mi pasión por la gastronomía, el café y el vino. Me enseñó muchas cosas... con nostalgia por recordar todo lo mágico que viví, pero tengo toda la fe que vendrán mejores cosas para Milá ❤️ ,todo en su momento... hoy, le doy las gracias a Dios por esta experiencia y a todas las personas que estuvieron en Milá Tempo, tanto como clientes, como colaboradores ❤️. . . “Que el límite sea el cielo”